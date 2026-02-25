Con la nuova serie Galaxy S26, Samsung non presenta semplicemente nuove funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il messaggio strategico è più ambizioso: trasformare lo smartphone in una regia discreta e contestuale, capace di intervenire nel momento giusto, riducendo passaggi e attriti nell’esperienza quotidiana. Dopo anni in cui l’IA mobile è stata percepita come un insieme di strumenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Galaxy S26, Samsung punta su un'IA davvero contestuale: cosa cambia nell’uso quotidiano

Samsung galaxy s26 lancio in diretta: specifiche s26 s26 plus s26 ultra prezzo data di uscita e galaxy buds 4 cosa aspettarsiun’anticipazione mirata e professionale sull’evento di rivelazione della nuova gamma galaxy, confermato ufficialmente per oggi.

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsungil primo grande evento di samsung nel 2026, in programma il 25 febbraio a san francisco, è atteso con l’esposizione della serie galaxy s26 e degli...

Temi più discussi: Galaxy S26, Samsung punta sulla privacy e spinge l’Ai fuori dalla nuvola; Galaxy S26, Samsung punta su Galaxy AI: funzioni proattive e privacy; Ecco la nuova serie Galaxy S26: Samsung punta tutto su AI e il rivoluzionario Privacy Display; Qualcuno ha già acquistato Samsung Galaxy S26 Ultra e ce lo mostra.

Galaxy S26, Samsung punta sulla privacy e spinge l’Ai fuori dalla nuvolaPresentata la nuova serie degli smartphone di punta del produttore coreano. La questione centrale: vale la pena l’upgrade? ilsole24ore.com

Ecco Samsung Galaxy S26, più privacy e prestazioni ma poche novitàIl modello Ultra è il primo al mondo con il display dinamico che protegge la privacy ma a parte alcune piccole migliorie poco sono le differenze rispetto ai prodotti del 2025. wired.it

Se acquisti un Galaxy S26/S26+/S26 Ultra su Samsung Store avrai fino a 784€ di - facebook.com facebook

Samsung svela la serie Galaxy S26: l'era degli smartphone AI proattivi. x.com