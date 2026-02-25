Galaxy s26 now nudge è praticamente la magia del pixel ma sei obbligato a usare la tastiera samsung

la presentazione della serie Galaxy S26 segna una svolta strategica per Samsung, con l’introduzione di due funzioni legate all’intelligenza artificiale contestuale e una gestione avanzata delle informazioni. Now Nudge e Now Brief mirano a snellire l’interazione quotidiana, offrendo suggerimenti mirati e un riepilogo personalizzato delle attività, senza compromettere la privacy sul dispositivo. Now Nudge rappresenta una funzione simile al concetto noto come Magic Cue, ma operante esclusivamente all’interno della tastiera Samsung Keyboard. Questa scelta tech permetterà di fornire indicazioni utili in tempo reale, attingendo a contesti provenienti da app e servizi aperti sul telefono. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

