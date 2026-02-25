Galaxy s26 lancio in diretta | guida su galaxy buds 4 per seguirlo

l’evento di samsung previsto per febbraio 2026 segna un momento cruciale per gli appassionati di tecnologia, con novità attese in ambito smartphone, auricolari e interfaccia software. tra le anteprime più rilevanti compaiono la serie galaxy s26, i galaxy buds 4 e, probabilmente, una nuova versione di one ui 8.5. l’appuntamento si svolge in san francisco, mentre la diretta ufficiale sarà trasmessa su youtube, offrendo una copertura globale. il presente testo sintetizza le informazioni chiave su cosa aspettarsi, come seguire l’evento in diretta e quali incentivi accompagnano la fase di pre-ordine. l’evento dovrebbe presentare la nuova generazione di smartphone con la serie galaxy s26, insieme ai galaxy buds 4, destinati a integrare miglioramenti audio e funzioni software avanzate. in parallelo, potrebbe arrivare one ui 8.5, aggiornamento destinato a offrire raffinamenti di interfaccia, prestazioni e usabilità. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Leggi anche:

Galaxy s26 e galaxy buds 4 cosa aspettarsi dall’evento galaxy unpacked samsung

Galaxy buds ufficiali in arrivo insieme al galaxy s26 la prossima settimana

Temi più discussi: Ecco tutte le promo pre-lancio per avere i Samsung Galaxy S26 scontati ancor prima della presentazione; Samsung Galaxy S26: tutte le promo pre lancio degli operatori; Galaxy S26 Ultra, Samsung sceglie di aumentare la produzione iniziale; Galaxy S26 Ultra, spunta il Privacy Display prima del lancio.

Un nuovo leak rivela le offerte di preordine di Galaxy S26 prima del nuovo evento di lancio Galaxy UnpackedSamsung rilascerà Galaxy S26, Galaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra il 25 febbraio. Nel frattempo, un leaker ha confermato le offerte di preordine per il trio nella zona euro. Secondo quanto riferito, so ... notebookcheck.it

Galaxy S26 Plus: lancio di un nuovo flagship plus-size con Galaxy S26 Ultra che corrisponde alla durata della batteriaGalaxy S26 Plus e Galaxy S26 Ultra saranno lanciati con processori diversi in alcuni Paesi. L'S26 Plus avrà una batteria più piccola rispetto alla sua controparte Ultra. Tuttavia, un'etichetta energet ... notebookcheck.it

Galaxy S26 Ultra, spunta il Privacy Display prima del lancio x.com

Samsung festeggia con un concorso gratuito aperto a tutti il lancio dei nuovi Galaxy! Inoltre, sempre per tutti, un buono sconto da 30€. - facebook.com facebook