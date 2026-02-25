l’ultima proposta di samsung, la serie galaxy s26, arriva con un orientamento netto verso software e verso algoritmi di elaborazione delle immagini. pur con l’introduzione di nuove funzionalità, gli aggiornamenti hardware nella fotocamera risultano contenuti rispetto alla generazione precedente. questo testo sintetizza le osservazioni emerse durante l’evento di presentazione e raccoglie le risposte dei vertici sull’orizzonte futuro della fotografia mobile. galaxy s26: equilibrio tra hardware e software. Nel lancio della galaxy s26, Samsung privilegia soluzioni software avanzate e algoritmi di imaging, piuttosto che un incremento marcato dei moduli fotografici. Il confronto con la generazione precedente evidenzia una proposta centrata sull’ evoluzione computazionale delle immagini, più che su un rapido aumento di componenti hardware. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Galaxy camera aggiornamenti hardware samsung potrebbero arrivare più avanti

Leggi anche:

Samsung Galaxy S26 Ultra: 4 aggiornamenti camera urgenti per battere i rivali

Samsung galaxy s26 conferma caratteristiche hardware e software chiave

Samsung Galaxy S26 Ultra Is Getting Wild | The Most Unpredictable Upgrades

Temi più discussi: Galaxy S26, ci siamo: in arrivo tre nuovi modelli, tutti spinti dall'intelligenza artificiale. Ecco come saranno; I 16 smartphone con la migliore fotocamera del momento, che ti faranno di fare foto e video incredibili; Android 17 con HyperOS: ecco tutti i device Xiaomi, Redmi e POCO che riceveranno l’aggiornamento; Samsung rende Bixby un assistente più naturale.

Samsung Galaxy S26: funzioni di fotocamera intelligente invece di un nuovo hardware per la fotocameraLa parola smartphone è il fulcro di ciascuno dei tre nuovi video teaser rilasciati da Samsung una settimana prima dell'evento di lancio Galaxy Unpacked del 25 febbraio 2026. Sebbene i video mettano ... notebookcheck.it

Il nuovo aggiornamento della fotocamera di Samsung non migliorerà la qualità delle immaginiSi sa già quasi tutto sul prossimo smartphone di punta di Samsung. Secondo un importante leaker, tutto potrebbe non essere come sembra quando si tratta dell'hardware della fotocamera dello smartphone ... notebookcheck.it

Camera Assistant si aggiorna alla versione 4.5.00.19 in vista dei Galaxy S26 x.com

Il Galaxy S26 Ultra è già protagonista di un clamoroso unboxing anticipato a pochi giorni dalla presentazione ufficiale del 25 febbraio. Il nuovo top di gamma Samsung si mostra dal vivo con un design aggiornato: spicca la “camera island” posteriore che ra - facebook.com facebook