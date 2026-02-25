Galaxy Buds4 Pro e Buds4 ufficiali | audio Hi-Fi 24bit ANC migliorato e design più comodo

Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy Buds4 Pro e Buds4 durante l'evento Galaxy Unpacked 2026. I nuovi auricolari offrono audio Hi-Fi a 24 bit, un sistema di cancellazione attiva del rumore migliorato e un design più confortevole rispetto ai modelli precedenti. La presentazione include dettagli sulle caratteristiche tecniche e le novità introdotte rispetto alle versioni precedenti.

Se vuoi seguire tutte le uscite collegate all’evento, qui trovi la guida aggiornata: Galaxy Unpacked 2026: tutte le novità in un’unica guida. Il comunicato insiste su un concetto che, lato mercato, è una leva potente: l’audio premium non è solo “più qualità”, ma qualità stabile per tutta la giornata. In pratica: ergonomia rivista, comandi più intuitivi e una spinta forte sull’integrazione con l’ecosistema Galaxy (AI inclusa). Samsung parla di un design ottimizzato “computazionalmente” (analisi su enormi dataset + simulazioni) per ottenere una vestibilità più sicura e una forma più “snella”. Tradotto in esperienza reale: testine più compatte, miglior stabilità e controlli a pizzico più riconoscibili, con finitura metallica e custodia trasparente che rende più immediato capire posizione e ricarica. 🔗 Leggi su Pantareinews.com

Samsung Galaxy Buds4, audio Hi-Fi tra design computazionale e intelligenza artificiale(Adnkronos) - In collaborazione con Samsung L'esordio della serie Galaxy Buds4 introduce nuovi standard nell'approccio di Samsung alla progettazione...

