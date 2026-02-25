galaxy buds 4 torna al vecchio case con redesign gesti della testa e suono migliorato a partire da 179 dollari

Samsung ha lanciato ufficialmente le nuove Galaxy Buds 4 e Galaxy Buds 4 Pro, accompagnando la lineup Galaxy S26. le cuffie introducono significativi miglioramenti nell’audio, controlli a gesti della testa e una gestione dinamica del rumore, insieme a una veste estetica rinnovata. il design, ispirato a una filosofia a lama, punta a offrire massimo comfort e una presenza visiva più marcata, mentre il case si rifà a una linea precedente ma con elementi trasparenti che ne esaltano la novità. il nuovo design a lama è stato sviluppato tramite dati globali di ascolto e simulazioni, con l’obiettivo di aumentare il comfort durante l’uso prolungato. l’aspetto estetico risulta ultra-sleek e distinto, pensato per adattarsi meglio all’orecchio e ridurre la pressione laterale. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

