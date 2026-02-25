Gabicce testa alla Coppa

Gabicce ha conquistato cinque vittorie casalinghe e una in trasferta nell’ottava giornata del campionato di Promozione, a causa di un’intensa partita tra le squadre locali. La giornata ha visto molte azioni decisive e punti importanti in palio. I tifosi hanno assistito a momenti di grande entusiasmo negli stadi, con molte reti che hanno movimentato le partite. La classifica si muove in modo interessante, mentre le squadre si preparano alle prossime sfide.

In Promozione l'ottava giornata del girone di ritorno ha fatto registrare per cinque vittorie casalinghe più una in trasferta. Nulla di variato (2 i punti di differenza) tra la prima (il Lunano ) e la seconda (L'Alma Fano) mentre in fondo la Vigor Castelfidardo è sempre più in sofferenza. La vittoria (la 17esima della stagione) del Lunano nel testa coda contro la Vigor Castelfidardo è commentata dal diesse Matteo Dominici: "Come avevo anticipato non è stata una partita semplice, il risultato inganna molto, la Vigor ha disputato una buona partita fino all'85' con il nostro terzo gol, fino a quel momento la partita era ancora aperta.