Futuro incerto per la Virtus | le possibili evoluzioni

Il quadro attuale della virtus bologna mette in luce una stagione caratterizzata da incertezze economiche e scelte societarie che influenza i progetti sportivi. La situazione richiede attenzione alle dinamiche interne e ai segnali provenienti dal contesto esterno, dove le scelte di leadership e la gestione delle risorse condizionano le prospettive future della squadra. La gestione della società appare orientata a definire il proprio perimetro operativo entro l’autunno 2026, periodo in cui è previsto un possibile cambio di leadership. In parallelo, la contrazione degli sponsor si traduce in una mancanza di riscontri significativi in eurolega, con conseguenze sull’equilibrio finanziario e sulle decisioni di lungo periodo. Il ticketing rischia di subire flessioni se le gare europee perdono valore commerciale, aggravando la necessità di riforme strutturali. Il focus resta sulla possibilità di una rifunzionalizzazione della rosa, con una prima verifica già durante l’estate. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Un libro, un corso: Mappa Mundi. Massimo Di Felice. Il futuro ancestrale: le possibili evoluzioni del modello sociale brasilianoIl sociologo Massimo Di Felice presenta il suo nuovo libro e corso intitolato “Il futuro ancestrale”.

Il nuovo ordine mondiale e possibili evoluzioni. L’analisi di ZecchiniIn questo testo si analizzano le possibili evoluzioni del nuovo ordine mondiale, considerando i cambiamenti nel comportamento delle principali potenze internazionali.

Temi più discussi: BMW M, futuro incerto per il cambio manuale: non ha più molto senso; DICE MONTALBANO. Buoncammino: ex casa di reclusione con un futuro incerto; Futuro incerto per quasi 400 famiglie: gli accordi con la Lear restano sulla carta; Germania, è crisi nel settore della formazione professionale. Futuro incerto per i giovani.

A fine stagione Allegri saluterà il Milan? Futuro incerto per il tecnico rossoneroL'indiscrezione lanciata da Criscitiello: il mister rossonero non è soddisfatto della gestione societaria. msn.com

Napoli, McTominay davanti ad un bivio: futuro incertoNonostante il Napoli stia facendo il possibile per blindare McTominay, il giocatore si trova al momento davanti ad un bivio. newsmondo.it

UN FUTURO INCERTO PER STELLANTIS CASSINO: QUATTRO GIORNI DI LAVORO A GENNAIO Il segretario generale Uilm, Rocco Palombella, esprime preoccupazione per la situazione dello stabilimento Stellantis di Cassino, che ha operato solo quattro g - facebook.com facebook

#Inter, per #Mkhitaryan futuro incerto sul #calciomercato [ @GuarroPas] calciomercato.com/liste/inter-qu… x.com