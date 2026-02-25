Futuro della Virtus Trieste alta tensione in città

Questo testo sintetizza le condizioni legate all’uso delle immagini presenti sul sito, ai diritti di copyright e agli elementi di privacy e contatti. Viene evidenziata la cornice legale e le indicazioni principali per comprendere come è possibile utilizzare i contenuti visivi in modo conforme. Tutte le foto presenti nel sito sono riservate e protette da copyright. Non è permesso il loro uso commerciale, no-profit o governativo senza l’autorizzazione scritta di Sportando. La normativa descritta impone che qualsiasi impiego non autorizzato delle immagini configuri una violazione dei diritti conferiti. Nel sito sono presenti le voci Privacy e Cookie Policy e una sezione Contatti, indicative delle modalità di gestione dei dati e dei canali per comunicare con la redazione. Nel testo di riferimento compaiono le intestazioni Recensioni racchette Padel e Impostazioni Privacy, che delineano l’orientamento generale della pagina. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Leggi anche: Virtus-Hapoel, blitz pro-Pal. Alta tensione in Comune

Virtus-Hapoel, partita ad alta tensione: imponente dispositivo di sicurezza. Madrid: “In Fiera tutto più gestibile”Venerdì 10 dicembre 2025, la Virtus Bologna affronta l’Hapoel Tel Aviv in una partita di EuroLega al distretto fieristico di Madrid, caratterizzata da elevata tensione e un imponente dispositivo di sicurezza.

Argomenti discussi: Trieste, rumors da Torino sul futuro di Matiasic: Servono risposte, ma oggi sono solo suggestioni; Matteo Boniciolli: Virtus e Milano favorite, ma attenzione alle sorprese; Serie C girone A. Nota stampa dell'Us Triestina; Final Eight Basket 2026 a Torino: programma, biglietti e NextGen Cup.

DIRETTA/ Trieste Virtus Bologna (risultato finale 66-74): i felsinei la chiudono! (29 dicembre 2025)Nel finale di gara la Virtus gestisce meglio i momenti chiave e porta a casa la vittoria. Dopo una lunga azione chiusa da Niang, Bologna mantiene il vantaggio nonostante i tentativi di rimonta di ... ilsussidiario.net

Quarti di finale Coppa Italia 2026: chi va in semifinale Germani Brescia - APU Old Wild West Udine EA7 Emporio Armani Milano - Pallacanestro Trieste Umana Reyer Venezia - Bertram Derthona Tortona Virtus Olidata Bologna - Guerri Napoli - facebook.com facebook