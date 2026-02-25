Furti inseguimenti e violenza domestica | il questore emette sette misure di prevenzione

Fogli di via obbligatori, avvisi orali e ammonimenti sono stati disposti negli ultimi giorni, in provincia, a seguito degli interventi di polizia e carabinieri LECCE – Nuove misure di prevenzione nel Salento negli ultimi giorni. Sono stati disposti, per cominciare, dei fogli di via obbligatori ad Alessano, Parabita e Galatina, a seguito di episodi di furto e resistenza. Nella cittadina del Capo di Leuca, il provvedimento è scattato nei confronti di un 49enne del luogo, sorpreso a rubare in un negozio grazie al sistema anti taccheggio e trovato in possesso di ulteriore refurtiva nell’auto. Per lui, con numerosi precedenti alle spalle, il divieto di ritorno nel comune per un anno. A Parabita, su proposta dei carabinieri, è stato inoltre allontanato per due anni un 31enne di Galatone. Intercettato nel parcheggio di un supermercato di Parabita, con merce rubata per un valore superiore a 2mila euro, dopo un rocambolesco inseguimento terminato contro un’isola di traffico, è stato infatti fermato. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

