Furti di polizia e carabinieri alla Coin di Termini faro sulla commessa | venerdì l'interrogatorio

Furti alla Coin di Roma Termini: indagati 21 tra poliziotti e carabinieriVentiuno tra poliziotti e carabinieri sono stati iscritti nel registro degli indagati per aver trafugato abiti e profumi nel negozio Coin di Roma Termini.

