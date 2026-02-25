Furiosa rissa ai giardini di Torino Aurora | coinvolte decine di persone

Da torinotoday.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una furiosa rissa, con la partecipazione di diverse decine di persone, è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, ai giardini Madre Teresa di Calcutta, compresi tra corso Giulio Cesare, corso Emilia, corso Vercelli e via Carmagnola a Torino. Ad affrontarsi sono state due fazioni: una composta da nordafricani e l'altra formata da centrafricani. Alcuni giovani sono rimasti a terra per le botte subite e sono stati soccorsi dai sanitari del 118 Azienda Zero. Sul posto sono poi arrivati gli agenti della polizia di Stato con diverse volanti, scatenando il fuggi-fuggi generale. Alcuni dei partecipanti, tuttavia, sono stati identificati e nei loro confronti sono in corso provvedimenti. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Fuga di monossido in un ristorante, decine di persone coinvolte: paura in ItaliaLa notte, quando i locali abbassano le luci e le città rallentano, può trasformarsi in un momento ingannevole.

Argomenti discussi: Furiosa rissa ai giardini: coinvolte decine di persone.

Furiosa rissa ai giardini di Torino Aurora: coinvolte decine di personeUna furiosa rissa, con la partecipazione di diverse decine di persone, è scoppiata nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 25 febbraio 2026, ai giardini Madre Teresa di Calcutta, compresi tra corso Gi ... torinotoday.it

furiosa rissa ai giardiniTorino Aurora, maxi rissa ai giardini Madre Teresa: coinvolte decine di personeScontri nel tardo pomeriggio tra corso Giulio Cesare, corso Emilia e corso Vercelli. Alcuni giovani soccorsi dal 118, identificazioni in corso ... giornalelavoce.it