Fuorigrotta finti postini sequestrano e rapinano 86enne in casa | presi

Dopo essersi finti portalettere per entrare in casa di un anziano, nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, lo hanno immobilizzato e si sono appropriati di 25mila euro. Dopo un anno scattano altri due arresti per rapina e sequestro di persona. Colpo con la tecnica dei “falsi postini” nel quartiere di Fuorigrotta, a Napoli. A distanza di circa un anno dai fatti, due persone sono state arrestate con l’accusa di rapina e sequestro di persona. L’episodio risale al marzo 2025. Due uomini si presentarono alla porta di un 86enne fingendo di dover consegnare un pacco postale. Una volta entrati nell’abitazione, furono raggiunti da altri due complici. Il gruppo immobilizzò con forza l’anziano, legandolo con fascette di plastica, e si impossessò di 25mila euro in contanti custoditi nella cassaforte. 🔗 Leggi su 2anews.it

