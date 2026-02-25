Fuoco alle Olimpiadi | anarchici rivendicano i sabotaggi all’Alta Velocità che hanno bloccato i treni

In un comunicato online la rivendicazione dei danneggiamenti ai cavi vicino Roma. Il sabotaggio che ha paralizzato i treni legato a Olimpiadi e antimilitarismo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Sabotaggio ai treni, anarchici rivendicano: «Fuoco alle Olimpiadi e a chi le produce»Questa mattina le forze dell’ordine hanno trovato un messaggio minaccioso online, rivendicato dagli anarchici.

Sabotaggio treni, anarchici rivendicano e attaccano il Pacchetto sicurezza di Meloni: "Fuoco alle Olimpiadi"Dopo gli attentati ai treni di Bologna e Pesaro, un gruppo anarchico rivendica le azioni e attacca il pacchetto sicurezza di Meloni.

Temi più discussi: Sabotaggi treni, regia unica degli anarchici. E ora è allerta per Sanremo; Filo rosso Italia-Francia sui sabotaggi ai treni; Metodi, reti, obiettivi: ecco come si muove il mondo anarchico (e come è messa Bologna); Internazionale del sabotaggio: le reti radicali italo?francesi colpiscono i binari.

Anarchici rivendicano i sabotaggi alle linee AV 'Fuoco alle Olimpiadi'Fuoco alle Olimpiadi! Oggi non si viaggia!. Con un comunicato pubblicato sui siti di area gli anarchici rivendicano i sabotaggi alla linea ferroviaria ad Alta Velocità dello scorso 14 febbraio con d ... ansa.it

Milano Cortina, anarchici rivendicano sabotaggi: Fuoco a Olimpiadi e a chi le produceNel blog anarchico-antagonista Sottobosko, il lungo post dove si inneggia alle tre linee ferroviarie sabotate nel giorno della cerimonia inaugurale dei Giochi di Milano Cortina ... adnkronos.com

ALTA VELOCITÀ Ferrovia Roma-Napoli-Bari, Cataneo: “A Foggia treni veloci ma soste da 15 minuti, la stazione AV resta un miraggio” - facebook.com facebook

Alta velocità, proseguono i lavori nel nodo ovest: «Via Albere non chiuderà». Ecco le modifiche viabilistiche x.com