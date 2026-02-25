Fuga di monossido | un morto e un intossicato in condizioni disperate

Il dramma si è materializzato oggi 25 febbraio attorno alle 20,15 in una palazzina di via Villa Laura a Pontevigodarzere. La vittima è un operaio nigeriano, in fin di vita un collega che stava anch'egli dormendo E' passato dal sonno alla morte senza accorgersi di nulla. Il suo collega è ricoverato in ospedale in Terapia intensiva in condizioni disperate. E' questo il “film” di una tragedia scoperta nella tarda serata odierna, 25 febbraio in via Villa Laura nel popoloso quartiere di Pontevigodarzere a Padova. L'immobile dove è morto il cittadino nigeriano dall'apparente età di 45 anni ospita diversi operai che si dividono le stanze e l'affitto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

