Frontale sulla Nazionale | 50enne ferito in modo serio

Grave incidente stradale nel pomeriggio di oggi a Monteforte Irpino, dove due autovetture si sono scontrate frontalmente per cause ancora in corso di accertamento. Ad avere la peggio è stato un uomo di circa 50 anni, presumibilmente operaio di un’azienda del territorio irpino, rimasto seriamente ferito nell’impatto. Le sue condizioni sono apparse fin da subito serie: i sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto, lo hanno stabilizzato prima di disporre il trasferimento in codice rosso all’Ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. Meno gravi, invece, le condizioni dell’altra persona coinvolta nel sinistro, che ha riportato ferite giudicate non preoccupanti dai soccorritori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e dell’area interessata, evitando ulteriori rischi per la circolazione. Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e chiarire eventuali responsabilità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

