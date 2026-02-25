Fratelli in crisi | rivelazioni shock al settantesimo compleanno
La commedia che ridefinisce il ruolo dei figli maschi nella società contemporanea. Al Teatro Golden di Roma, dal 19 febbraio all’8 marzo 2026, va in scena Auguri e figli maschi?, una commedia che ridefinisce il ruolo dei figli maschi nella società contemporanea. La compagnia teatrale Centouno, con Luca Latino, Flavio Moscatelli ed Ezio Passacantilli, insieme a Francesca Anna Bellucci e Lara Balbo, affronta con ironia e profondità le dinamiche familiari moderne. Il teatro, situato in Via Taranto 36, ospita questa produzione che si interroga su come i figli maschi, un tempo simbolo di stabilità, siano oggi protagonisti di vite complesse e inaspettate. La storia ruota attorno a Luca e Flavio, figli di genitori divorziati, che organizzano una festa per il settantesimo compleanno della madre, una figura anticonformista e sfuggente. Il terrazzo del condominio diventa il palcoscenico dove si intrecciano le vite dei personaggi, tra rivelazioni sorprendenti e colpi di scena. 🔗 Leggi su Ameve.eu
