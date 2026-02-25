frank warren minaccia causa miliardo di dollari per accordo pugilistico con arabia saudita

La spinta saudita verso una lega di pugilato centralizzata sta incontrando una prima resistenza significativa, proveniente dall’interno del settore. Il contesto evidenzia tensioni tra promotori storici e attori globali emergenti, con potenziali implicazioni finanziarie e contrattuali capaci di ridefinire i grandi eventi della disciplina. Queensberry Promotions ha inviato lettere formali prima di azione rivolte a Sela e TKO Group, avvertendo di una potenziale causa davanti all’Alta Corte che potrebbe raggiungere fino a 1 miliardo di dollari di danni. La controversia nasce dall’accordo di esclusiva siglato nel settembre 2023, nel quale la promozione partecipava all’organizzazione di eventi che hanno ampliato la presenza saudita nel pugilato. Secondo fonti di informazione, Queensberry ritiene che Sela e TKO abbiano successivamente negoziato e firmato un accordo separato di cinque anni per lanciare Zuffa Boxing senza il coinvolgimento della promozione. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

