Spavento nel comprensorio sciistico La Flégère di Chamonix, versante francese del Monte Bianco. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori; tre di loro sono finiti quasi del tutto sepolti, come hanno potuto verificare i soccorritori intervenuti prontamente in loro aiuto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato danni. La neve si è distaccata dalla cima della montagna martedì 24 febbraio intorno a mezzogiorno e tra le cause si ipotizzano le alte temperature della giornata, che presentava un pericolo valanghe stimato in 3 punti su 5. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

Tre sciatori finlandesi travolti da una valanga a Punta Beltovo (Bolzano): due morti

Valanga a Courmayeur, travolti sciatori

Temi più discussi: Identificati i tre sciatori travolti dalla valanga a Courmayeur. Il tragico weekend sulle Alpi; Escursionisti travolti e uccisi da due valanghe nel giro di poche ore: 28enne travolto durante la ciaspolata sul Catinaccio, 50enne a...; Valanghe in Val Vény e a Val-d’Isère: sei morti tra Valle d’Aosta e Savoia - Nos Alpes; L’istruttore ha ignorato l’avviso di sicurezza di non sciare fuori pista in una località francese prima della valanga che ha ucciso due inglesi.

Francia, sciatori travolti da valanga a Chamonix: illesi(LaPresse) Spavento nel comprensorio sciistico La Flégère di Chamonix, versante francese del Monte Bianco. Una valanga ha travolto un gruppo ... stream24.ilsole24ore.com

Francia, gruppo di sciatori travolto da valanga: tre morti in SavoiaTre sciatori sono morti a causa di una valanga in un'area fuori pista nella stazione sciistica di Val d'Isere, in Savoia. Lo ha annunciato la stazione sciistica situata sulle Alpi francesi. adnkronos.com

Sale a tre morti il bilancio della valanga di ieri a St. Anton in Tirolo. La terza persona che era stata rianimata sul posto non ce l'ha fatta ed è deceduta nella notte in ospedale. Altri due sciatori sono sotto osservazione medica, secondo quanto dichiarato da un p - facebook.com facebook

La #valanga fuoripista sopra Courmayeur. Sono stati travolti 3 sciatori (uomini), presumibilmente di nazionalità francese. Due sono morti (uno dopo essere stato soccorso); ferito gravemente il terzo, trasferito alle Molinette di Torino. 15 i soccorritori intervenuti x.com