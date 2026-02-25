Francia sciatori travolti da valanga a Chamonix | illesi

Spavento nel comprensorio sciistico La Flégère di Chamonix, versante francese del Monte Bianco. Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori; tre di loro sono finiti quasi del tutto sepolti, come hanno potuto verificare i soccorritori intervenuti prontamente in loro aiuto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato danni. La neve si è distaccata dalla cima della montagna martedì 24 febbraio intorno a mezzogiorno e tra le cause si ipotizzano le alte temperature della giornata, che presentava un pericolo valanghe stimato in 3 punti su 5. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

