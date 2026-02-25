Francesco Renga a Sanremo 2026 con Il meglio di me – Testo e significato del brano

Francesco Renga si prepara a salire sul palco di Sanremo 2026 con il brano “Il meglio di me”, dopo aver annunciato il nuovo singolo sui social. Il cantante ha scelto di portare sul palco dell’Ariston una canzone scritta durante un periodo di riflessione personale, che parla di rinascita e speranza. La sua presenza attira l’attenzione di molti fan e addetti ai lavori, curiosi di ascoltare live il suo ultimo lavoro.

Tra i big che saliranno sul palco dell’Ariston in gara nella 76^ edizione del Festival di Sanremo c’è anche Francesco Renga. Per il cantautore friulano non si tratta della prima esperienza all’Ariston, visto che aveva già partecipato nel 1991 con la rock band Timoria, e poi più volte come solista. Lo troviamo nell’edizione del 2001 nelle Nuove Proposte, quando ha vinto con “ Raccontami “. La prima vittoria tra i Big arriva nel 2005 con “ Angeli “, un brano dedicato alla figlia Jolanda. Lo ritroviamo poi sul palco dell’Ariston nel 2009, con “Uomo senz’età”, nel 2012 con “ La tua bellezza ” e nel 2014 con “ Vivendo adesso “. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Francesco Renga sarà in gara a Sanremo 2026 con Il meglio di me: dal significato del suo brano al duetto con Giusy Ferreri, ecco cosa ci ha raccontatoFrancesco Renga ha annunciato che parteciperà a Sanremo 2026 con il brano Il meglio di me, una canzone che parla di riscoprire sé stessi.

Leggi anche: Il testo e il significato di Il meglio di me di Francesco Renga a Sanremo 2026: la riscoperta dopo le fragilità

Francesco Renga - IL MEGLIO DI ME | SANREMO 2026

