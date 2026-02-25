Forza Italia non può parlare di legalità? La denuncio! Mi dia nome e cognome Mulè sbotta col pubblico durante un incontro sul Referendum

Da ilfattoquotidiano.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
forza italia non pu242 parlare di legalit224 la denuncio mi dia nome e cognome mul232 sbotta col pubblico durante un incontro sul referendum
© Ilfattoquotidiano.it - “Forza Italia non può parlare di legalità? La denuncio! Mi dia nome e cognome”. Mulè sbotta col pubblico durante un incontro sul Referendum

Nell’aula Caldora dell’Università della Calabria il confronto sul referendum costituzionale del 22 e 23 marzo sulla separazione delle carriere accende gli animi fino a trasformarsi in uno scontro senza sconti, rivelando il nervosismo plateale del governo Meloni per la risalita del No nei sondaggi. Da una parte, Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e vicepresidente della Camera, schierato per il Sì alla riforma Nordio; dall’altra Giuseppe Conte, leader del M5s, che guida il fronte del No. In mezzo, una platea di studenti e di persone di diverse generazioni che ascoltano, applaudono, rumoreggiano e, a un certo punto, irrompono nella scena. È il momento delle domande. Mulè prende la parola e, quasi a voler segnare il tempo, ricorda di avere fretta: da vicepresidente della Camera deve andare a Niscemi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Leggi anche:
Vlahovic Juve, tutto aperto per il rinnovo: vuole un incontro per parlare col club! E può rientrare contro…
"Le ragioni del no": a Chieti Scalo un incontro pubblico sul referendum

Temi più discussi: I cedri non tagliamoli, spostiamoli: la proposta di Forza Italia; Elezioni Comunali, Azione non vuole pacchi: Nessun accordo con Forza Italia. Saremo l'ago della bilancia; Lanciano al voto nel 2027, Tonia Paolucci (Forza Italia): Fuori personalismi e pressioni esterne, lavoriamo all'unità del centrodestra; Forza Italia si sfila e dice stop alla cabinovia: Mettiamo la parola fine.

Scontro in Forza Italia a Gallarate, Ceraldi diffida Longobardi. Il simbolo non si può usareLa segreteria cittadina di Forza Italia, guidata da Carlo Ceraldi, contrattacca, dopo che il gruppo della Maggioranza Congressuale si è strutturato con nuovi strumenti ... varesenews.it

Variante PAI, Forza Italia: Sbloccare subito gli interventi ediliziLa Regione intervenga subito per far sbloccare gli interventi edilizi in Romagna. L’Autorità di Bacino distrettuale di fiume Po ha chiarito che può farlo. chiamamicitta.it