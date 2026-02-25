Fornio 14esima camminata tra i boschi

14^a Camminata tra i boschi di Fornio10° memorial Davide MambrianiEvento ludico motorio a passo libero aperto a tutti di Km 6 e Km 12Valevole per i concorsi internazionali I.V.V. Omologazione FIASP 042026 SABATO 11 APRILE 2026L'evento si svolgerà con qualsiasi condizione atmosferica.RITROVO ORE 15,30 – PARTENZA ORE 16,0016,30 dalla sede del CFSFornioLoc. FORNIO n°7 – 43036 FIDENZA – PARMAChiusura evento ore 18.30SARANNO PREMIATI I PRIMI 10 GRUPPI PIU NUMEROSIUna passeggiata in compagnia o una gara con se stessi, questo dipende da voi, noi vi proponiamo 2 percorsi adatti a tutti che offrono i migliori scenari del nostro piccolo paese, la chiesa dedicata a San Lorenzo martire sulla sua collinetta, i boschi tanto famosi in zona e il parco regionale dello Stirone che lambisce parte del territorio. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

