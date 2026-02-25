Formazioni ufficiali Juve Galatasaray | le scelte di Spalletti per il ritorno dei playoff di Champions League

di Marco Baridon Formazioni ufficiali Juve Galatasaray: le scelte di Spalletti per il match, valido per il ritorno dei playoff di Champions League 202526. L’attesa è finalmente giunta al termine all’Allianz Stadium di Torino. A poco più di un’ora dal fischio d’inizio del caldissimo ritorno dei playoff di Champions League, sono state comunicate le formazioni ufficiali della sfida tra Juventus e Galatasaray. I bianconeri sono chiamati a una vera e propria impresa sportiva, un miracolo calcistico per ribaltare il clamoroso 5-2 incassato nella gara di andata a Istanbul. Per tentare l’assalto perfetto, Luciano Spalletti ha sciolto gli ultimi, delicati dubbi di formazione. Ha optato per un assetto a trazione anteriore, con alcune sorprese. Juventus (4-3-3): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly, McKennie; Thuram, Locatelli, Koopmeiners; Conceicao, David, Yildiz. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

