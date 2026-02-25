Formazione Scuola Lavoro | Intesa con l’Istituto MT Cicerone di Sala Consilina per la certificazione Eipass

La Confesercenti Vallo di Diano, guidata dalla dottoressa Maria Antonietta Aquino, con il suo Ente di Formazione Faidee, ha sottoscritto, anche quest’anno, il protocollo d’intesa con l’Istituto di Istruzione Superiore “M.T. Cicerone” di Sala Consilina, rappresentato dalla dirigente scolastica, la dottoressa Antonella Vairo, per un progetto formativo rientrante nei percorsi PCTO riguardanti le competenze digitali, finanzianti dal programma Gol Regione Campania. “Esprimo un ringraziamento – afferma la presidente Aquino - alla dirigente Antonella Vairo, al corpo docente e in particolare all’ingegnere Rosciano per l’avvio del percorso formativo di 60 crediti, rivolto agli studenti del triennio, partendo dai ragazzi del quinto anno, nell’ambito delle attività della Formazione Scuola Lavoro. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Confesercenti Vallo di Diano: intesa con il Cicerone

