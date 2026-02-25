Forbidden Fruit Yildiz partorisce poi il terremoto | si scopre tutto

Intrighi, sospetti e colpi di scena tornano protagonisti nelle nuove puntate di Forbidden Fruit, la soap turca che continua a conquistare il pubblico del pomeriggio di Canale 5. L’appuntamento è come sempre dal lunedì al sabato alle 14.15, e gli episodi in onda dal 2 al 7 marzo 2026 promettono di cambiare per sempre gli equilibri tra i protagonisti. Al centro della scena ci sono ancora una volta Yildiz, Ender e Sahika, legate da un odio sottile e da una guerra silenziosa che ormai si combatte senza esclusione di colpi. Tutto prende forma attorno a un piano orchestrato con freddezza. Yildiz, insieme a Ender e Caner, decide di incastrare Sahika, convinta che la donna stia tramando nell’ombra. La bionda inscena perfino l’inizio del travaglio, certa che la rivale tenterà di manipolare il test del DNA. Per questo motivo la fa pedinare dai due fratelli, nel tentativo di coglierla in flagrante. Ma Sahika non è certo ingenua: si accorge di essere seguita e ribalta la situazione, cercando di convincere Halit che siano proprio Yildiz, Ender e Caner a voler corrompere il tecnico del laboratorio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Leggi anche:

Forbidden Fruit, quando partorisce Yildiz: inizio tragico per il figlio

Forbidden Fruit: quando Yildiz torna e Halit scopre che è incinta

Forbidden fruit ,Yildiz ritorna e mostra a Halit il suo pancione aspettiamo un figlio !

Temi più discussi: Forbidden Fruit, spoiler al 7 marzo: Yildiz partorisce il piccolo Halitcan; Forbidden fruit trame 3^ stagione: Yildiz sospetta che Halit la stia tradendo con Leyla; Forbidden Fruit, spoiler 3ª stagione: arriva Nadir, il complice di Sahika; Forbidden fruit trame al 7 marzo: Sahika scambia il figlio di Yildiz con un altro.

Forbidden Fruit Anticipazioni Puntate dal 2 al 7 marzo 2026: Yildiz partorisce, ma il bambino non risulta figlio di Halit!Questo è ciò che ci svelano le Trame delle nuove puntate della soap opera turca Forbidden Fruit, in onda dal 2 al 7 marzo 2025 su Canale 5. Di seguito il riassunto di ciò che accadrà nei sorprendenti ... comingsoon.it

Forbidden Fruit puntate 3^ stagione: Yildiz ritrova il suo vero bambino grazie ad HalitLe trame delle puntate turche di Forbidden Fruit in programma prossimamente su Canale 5 raccontano che Halit scoprirà che il bambino partorito da Yildiz era stato scambiato alla nascita grazie ad una ... it.blastingnews.com

Anticipazioni Forbidden Fruit del 25 febbraio: Leyla torna all’università ma affronta una scelta difficile che la mette in crisi La nuova puntata di Forbidden Fruit, in onda martedì 25 febbraio su Canale 5 alle 14.10, promette di portare sullo schermo emozioni cont - facebook.com facebook