Food delivery lo studio Unibo | lo utilizza il 41% dei consumatori quanto è diffuso l' uso

Bologna, 25 febbraio 2026 — Il food delivery è ormai entrato stabilmente nelle abitudini degli italiani. Oltre quattro persone su dieci utilizzano piattaforme di consegna a domicilio, ma dietro la comodità di un pasto ordinato con pochi clic emergono criticità economiche, sociali e ambientali sempre più evidenti. A fotografare il fenomeno è il progetto di ricerca Bumolds (Business Model for Local Delivery Platforms), guidato dal Dipartimento di Scienze aziendali dell’Università di Bologna e finanziato nell’ambito del Pnrr. L’indagine su 1.946 consumatori. Secondo un’indagine condotta su 1.946 consumatori, il 41,1% degli italiani dichiara di usare servizi di food delivery. Il peso economico resta però limitato: circa l’1,5% della spesa alimentare complessiva. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Leggi anche:

Perché si continua a ripetere lo stesso errore? Te lo rivela lo studio Unibo

Stop legge anticorruzione: “Ha fatto guadagnare 39 miliardi”, lo rivela lo studio Unibo

Argomenti discussi: Bici truccate, pizzo e minacce: le vite al limite dei rider romani. Viaggio nel caporalato digitale del food a domicilio; Uber si espande in Europa con il food delivery, ecco come; Come stanno cambiando le abitudini alimentari in Italia nel 2026; Studio PwC, M&A 2025-2026 con acquisizioni da $2,5 mld e $48,7 mld per fashion e personal care; settore Consumer trainato da take-private.

La Procura di Milano ha disposto il controllo giudiziario di Deliveroo, estendendo così l’indagine sul caporalato nel settore del food delivery che aveva già coinvolto Foodinho-Glovo https://shorturl.at/59wyN - facebook.com facebook