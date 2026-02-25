Fondo abitare obiettivo centrato a metà | più di 200 domande ma solo 40 giovani trovano casa

Bergamo. Le città italiane corrono sempre più il rischio di diventare luoghi pensati per turisti e non per chi ci abita. A Bergamo, il Fondo abitare under 35 vorrebbe invertire questa tendenza attraendo giovani e accompagnandoli verso l’indipendenza abitativa. Parte fondamentale delle politiche per la casa dell’amministrazione Carnevali, la prima edizione del bando sembrerebbe aver raggiunto a metà il suo obiettivo. Se è vero che sono state più di 200 le domande presentate, viva dimostrazione del bisogno abitativo delle nuove generazioni, solo 40 di queste, tra paletti procedurali e difficoltà nel trovare un canone concordato alla portata, si sono concluse con la firma di un contratto d’affitto e con l’emancipazione di un giovane neoresidente. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

