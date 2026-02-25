Fondazione Betania svuotata | 19 milioni di euro svaniti nel nulla

La Fondazione Betania è stata svuotata di 19 milioni di euro a causa di un’operazione fraudolenta scoperta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Catanzaro. I finanzieri hanno identificato un sistema di trasferimenti illeciti che ha portato alla liquidazione della onlus. Durante le indagini, sono stati sequestrati documenti e beni per ricostruire la dinamica del presunto reato. L’indagine continua per chiarire ogni dettaglio di questa vicenda.

La Guardia di Finanza e la Procura di Catanzaro hanno smantellato un presunto schema fraudolento che ha portato alla liquidazione della onlus Fondazione Betania. Al centro dell’inchiesta, l’imprenditore palermitano Marco Zummo, finito agli arresti domiciliari insieme a sette indagati con accuse di bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. L’indagine ha rivelato un presunto svuotamento dell’ente a favore di una nuova società, la Karol Betania, con perdite per 19 milioni di euro e mancati introiti per 4,2 milioni. La vicenda solleva interrogativi sulla governance del terzo settore e sulla necessità di maggiori controlli per prevenire simili abusi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Scomparsi: 11 piacentini svaniti nel nulla nei primi 8 mesi del 2025Nel Piacentino, undici persone risultano scomparse nel 2025 a causa di misteriosi allontanamenti, molti dei quali sono avvenuti senza alcuna spiegazione apparente.

Barcellona e Vietnam, viaggi svaniti nel nulla: quasi 100 persone tradite dall’agenziaL’agenzia Il Vicolo dei Viaggi di Fano è al centro di un caso di presunta truffa, con circa 100 persone coinvolte tra Barcellona e Vietnam.

Argomenti discussi: Catanzaro, Fondazione Betania indebitata per 19 milioni: svuotata prima del fallimento; Fondazione Betania, maxi inchiesta sul crac: onlus svuotata e lasciata fallire, un arresto e 7 indagati – NOMI · LaC News24; Bancarotta, autoriciclaggio e sequestro di 640 mila euro: imprenditore ai domiciliari nel Catanzarese - VIDEO; Crack Fondazione Betania, arresti domiciliari per imprenditore siciliano. Sette indagati.

Fallimento di Villa Betania, un arresto e 7 indagati (VIDEO)La GdF sequestra oltre 640mila euro a un imprenditore titolare di una società cui era stato ceduto il ramo d'azienda senza mai riappianare i debiti ... rainews.it

Dal dolore dei familiari delle vittime della strage di Cutro all’inchiesta sulla fondazione Betania: questo e molto altro nelle Breaking news delle 17.00 facebook

Indagini delle fiamme gialle su Fondazione Betania, la onlus di Catanzaro in liquidazione giudiziale. Ai domiciliari un imprenditore accusato di bancarotta fraudolenta e auto-riciclaggio. Sequestrati beni per 650mila euro. Leggi l'articolo completo: x.com