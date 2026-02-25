Un consigliere ha dichiarato che i pedoni evitano di attraversare a piedi sotto la Galleria del Risorgimento perché considerano il percorso troppo rischioso. La sua affermazione nasce dalle richieste di alcuni residenti di questa zona, che desiderano un’alternativa più sicura per raggiungere piazzale della Libertà senza usare gli autobus o salire e scendere dalla collina. La questione della sicurezza coinvolge direttamente chi vive nell’area e chi si muove quotidianamente.

"Perché i pedoni non possono camminare sotto la galleria del Risorgimento? Molti cittadini che risiedono nell’area di piazzale della Libertà me lo hanno chiesto, per evitare di prendere l’autobus o di dover scalare la collina e riscendere". L’interrogazione della consigliera di maggioranza Fabiola Fava (Fratelli d’Italia) non ha tenuto conto di alcune problematiche molto rilevanti che l’assessore ai Lavori pubblici, Stefano Tombolini, le ha voluto elencare e ricordare: "Lei ha presente quelle lamiere che ci sono sulle paratie del tunnel? Alcune sono rovinate e la causa è legata agli incidenti stradali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Autista del bus lascia a piedi 11enne a Vodo, 6 km a piedi sotto la neve: "Sta ancora male", famiglia querelaQuesta mattina un ragazzino di 11 anni è stato lasciato a piedi dal bus in un paesino vicino a Vodo.

Aversa, strade dissestate e piene di buche: “Pneumatici forati, pericoloso camminare a piedi”Aversa è alle prese con strade dissestate e piene di buche, creando disagi e rischi per residenti e passanti.

Argomenti discussi: Follia in Consiglio: A piedi sotto la Galleria? Mai, perché è pericoloso; Le donne trans sono donne: la destra italiana si spacca sulla risoluzione Ue. Vannacci: Siamo alla follia; Follia a Napoli: il marito insulta l’arbitro e la moglie lo accoltella; Bari, spaccata al Kiki fish e poke di piazza Umberto: rubati incasso e tablet.

Follia in Consiglio: A piedi sotto la Galleria? Mai, perché è pericolosoPerché i pedoni non possono camminare sotto la galleria del Risorgimento? Molti cittadini che risiedono nell’area di piazzale della Libertà me lo hanno chiesto, per evitare di prendere l’autobus o di ... ilrestodelcarlino.it

Conte (Lega – LV): “Il Consiglio regionale del Veneto ha votato la mia risoluzione, piena soddisfazione. il Veneto si compatta contro l’euro - follia della attuale proposta Pac” tinyurl.com/5n7wkd7c - facebook.com facebook