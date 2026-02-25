Fiumicino e Ciampino migliori aeroporti d’Europa doppio riconoscimento agli Asq Awards

Nel panorama del trasporto aereo globale, Roma si conferma un’eccellenza. Lo testimonia l’associazione internazionale del settore Airports Council International World. Lo scalo “ Leonardo da Vinci ” di Fiumicino è stato infatti premiato come miglior aeroporto d’Europa nella categoria dei grandi hub con oltre 40 milioni di passeggeri. È il nono anno consecutivo che l’aeroporto riceve questo riconoscimento. Fiumicino ha conquistato l’ Asq Airport Service Quality Awards 2025. Anche l’aeroporto “Giovan Battista Pastine” di Ciampino è stato premiato come miglior scalo europeo nella categoria tra i 2 e i 5 milioni di passeggeri. Un punteggio record per Fiumicino. L’ indagine Asq rappresenta il benchmark internazionale per la misurazione della customer experience negli aeroporti ed è considerata la più autorevole perché si basa direttamente sul back dei passeggeri. Quest’anno il sondaggio ha raccolto le valutazioni di oltre 700mila viaggiatori in quasi 400 aeroporti nel mondo, chiamati a esprimersi su più di 30 indicatori di qualità. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

