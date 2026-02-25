Fiuggi un premio a Francesco Ambrosi

L'Amministrazione comunale ha organizzato per venerdì 27 Febbraio, alle ore 17.30, una cerimonia nella Sala Bomboniera del Teatro comunale di Fiuggi dove Francesco si esibirà dal vivo,accompagnato al pianoforte dalla sua insegnante Ilaria Isabelli,con qualche brano per ringraziare la città di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

The Voice Kids, Francesco Ambrosi di Fiuggi conquista i coach e sceglie Clementino e Rocco HuntFrancesco Ambrosi, 12 anni di Fiuggi, ha conquistato pubblico e giudici durante le audizioni di The Voice Kids su Rai 1.

Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025Il 17 febbraio, a Roma, si terrà il convegno dedicato al Premio Francesco Cossiga per l’intelligence 2025, organizzato nell’Aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati.