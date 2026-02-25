Fiorentina | riflettori su Kean in estate la clausola salirà a 62 milioni Cosa farà Moise? Lo scenario

Moise Kean, attaccante della Fiorentina, ha attirato l'attenzione di diversi club internazionali, spinto dalla crescente clausola di 62 milioni prevista per l'estate. La sua abilità nel segnare ripetutamente ha acceso il interesse di formazioni in Spagna, Francia, Inghilterra e Arabia. La squadra toscana si prepara a valutare le offerte, mentre Kean riflette sul suo futuro tra le voci di mercato e le possibilità di trasferimento. La prossima stagione potrebbe essere decisiva.

Riflettori sempre accesi su di lui nel presente e per il futuro. Moise Kean è tornato a ritmi altissimi alla Fiorentina e i tre gol consecutivi nelle ultime tre partite (Torino, Como, Pisa) sono il manifesto del suo stato di forma. È a un passo dalla doppia cifra, a quota 9 fra campionato e Conference, e vuole essere anche il trascinatore della squadra per la salvezza: parla da leader, sottolinea l’importanza dei compagni e di un grande gruppo, oltre al legame profondo con la città. Nel mercato di gennaio non c’era alcun presupposto per la sua partenza per volontà condivisa sia dal calciatore che dal club, ma la prossima estate cosa accadrà? Gli scenari sono tutti aperti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Calciomercato, Kean-Milan? La clausola da 62 milioni, l’endorsement di Allegri, il piano del DiavoloMoise Kean potrebbe lasciare la Fiorentina e approdare al Milan.

Kean è il primo colpo dell’estate: clausola pagata con la ChampionsMoise Kean si prepara a lasciare la Fiorentina.

