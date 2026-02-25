Fiorentina-Jagiellonia probabili formazioni e dove vederla in tv

Dopo la gara d'andata vinta con un secco 3-0, la Fiorentina domani affronta nuovamente lo Jagiellonia per il ritorno dei playoff di Conference League. L'obiettivo dei viola è chiaro: evitare clamorosi ribaltoni e gestire risultato ed energie in vista di un'altra sfida importante per la salvezza, quella di lunedì prossimo contro l'Udinese. Di seguito le probabili formazioni della gara. Forte del vantaggio di tre reti Paolo Vanoli opterà, come all'andata, un ampio turnover per preservare i titolari verso la sfida di Udine. Nel 4-3-3 in porta dovrebbe scendere in campo ancora una volta Lezzerini al posto di De Gea. In difesa si rivede Comuzzo insieme a Ranieri e Gosens sulla sinistra. L'unico dubbio nel reparto arretrato riguarda la fascia destra: Dodo e potrebbe giocare titolare visto che salterà la trasferta con l'Udinese per squalifica, si gioca una maglia con Fortini. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

