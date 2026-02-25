Fiorentina-Jagiellonia Piccoli | L' obiettivo è vincere la Conference Ora sono più parte del gruppo

Firenze, 25 febbraio 2026 - Al centro dell'attacco ci sarà lui, con ogni probabilità, anche al ritorno. Roberto Piccoli si è presentato insieme a mister Vanoli nel Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park per presentare il match contro lo Jagiellonia. "Come dice il mister vincere aiuta a vincere e questo ha portato energia positiva in questo momento. Per domani dobbiamo pensare alla vittoria e a passare il turno, poi penseremo a Udine, per un'altra partita importante in campionato". Come si sente in questa sua avventura a Firenze? "All'inizio ho avuto un po' di problemi ad ambientarmi ma è normale per chi cambia squadra, ci vuole un po' di tempo. Oggi mi sento più parte del gruppo e ho conosciuto tutti meglio, più tempo passa e più le cose miglioreranno". 🔗 Leggi su Lanazione.it

