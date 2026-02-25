Fiorentina-Jagiellonia mille tifosi polacchi attesi in città

Meeting point in piazza Indipendenza e monitoraggio rafforzato già dalla sera precedente. La Questura pronta a gestire l’afflusso per la sfida di Conference League Firenze si prepara ad accogliere l'ondata giallorossa. Saranno circa mille i tifosi polacchi attesi in città per la sfida di ritorno dei playoff di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia, in programma allo stadio Franchi domani alle ore 18:45. Un afflusso importante, che richiederà un dispositivo di sicurezza collaudato, anche alla luce della capienza ridotta dell’impianto per i lavori in corso. Dei circa mille sostenitori in arrivo dalla Polonia infatti, soltanto 300 potranno accedere allo stadio. Il settore ospiti, infatti, è attualmente limitato proprio a causa del cantiere che interessa il Franchi, con una disponibilità di posti inferiore rispetto agli standard abituali delle competizioni europee. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Leggi anche:

Fiorentina contro i polacchi dello Jagiellonia per lo spareggio di Conference. Le date delle due partite

Roma–Stoccarda, scatta l’allerta sicurezza: attesi oltre 5mila tifosi tedeschi in città

Temi più discussi: Fiorentina, respinto il ricorso dei tifosi. In Italia le trasferte restano vietate; Fiorentina - Jagiellonia, le misure di sicurezza a Firenze; Stop trasferte ai tifosi Roma, Napoli e Fiorentina; Jagiellonia-Fiorentina: ecco quanti tifosi viola seguiranno la squadra in Polonia.

Allerta per Fiorentina-Jagiellonia: in arrivo più di mille polacchi, 300 sono considerati pericolosiFiorentina-Jagiellonia è una partita a rischio per l'ordine pubblico. Ne sono convinti polizia, carabinieri e finanzieri che ieri mattina si sono riuniti per un tavolo tecnico. firenzeviola.it

Fiorentina-Jagiellonia al Franchi: provvedimenti di circolazione e chiusureIl calcio europeo torna allo stadio Franchi. Giovedì 26 febbraio la Fiorentina scenderà in campo contro lo Jagiellonia nei playoff di Conference, dopo il 3-0 viola all'andata in Polonia. Fischio di ... 055firenze.it

Fiorentina-Jagiellonia, probabili formazioni e dove vederla in tv x.com

CONFERENCE LEAGUE I Vanoli: "Contro lo Jagiellonia sarà importante la mentalità". Il tecnico della Fiorentina: "Passare il turno e vincere aiuta a vincere" #ANSA - facebook.com facebook