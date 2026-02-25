Fiore Carne e Cenere | le opere di Anne Laure Sacriste Marko Velk ed Emilio Angelini in mostra in via Cluverio

La galleria In via Cluverio, Officina giovedì 5 marzo, a partire dalle 19, inaugura la mostra Fiore, Carne e Cenere con Anne Laure Sacriste, Marko Velk ed Emilio Angelini, a cura di Josephine Flasseur. La mostra riunisce tre artisti intorno a un rapporto condiviso e appassionato con i materiali: argilla, carboncino e pittura. Le loro opere dialogano e mettono in discussione il processo creativo attraverso il medium stesso. Questa proposta in trio crea un nuovo dialogo nella galleria In Via Cluverio intorno alla dimensione tecnica e poetica della materia. La mostra consolida inoltre un legame vivente tra la Sicilia e la Francia, tra Parigi e Palermo, in uno spirito di condivisione e apertura che ci sta tanto a cuore. Marko Velk esplora il carboncino e il pastello in opere di grande formato in cui l'oscurità rivela l'anima. Le sue figure, sospese tra presenza e scomparsa, ci trascinano in un aldilà ineffabile. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Castelbuono, le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile in mostra al Museo CivicoIl Museo Civico di Castelbuono apre una mostra con le opere di Saro Brancato ed Enzo Sottile, causa il desiderio di condividere un decennio fondamentale della loro evoluzione artistica.

Sette Opere per la Misericordia: in mostra le opere donate da sette artisti internazionali al Pio Monte in dialogo con il capolavoro di CaravaggioSabato 24 gennaio alle ore 11 si apre l’VIII edizione di Sette Opere per la Misericordia al Pio Monte della Misericordia.