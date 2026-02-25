Fincatieri consegna il Four Season I il primo yacht di lusso e intelligente al mondo

La nave, 34.000 tonnellate di stazza lorda e 207 metri di lunghezza, dispone di sole 95 suite esclusive, ciascuna progettata come un rifugio privato affacciato sull’oceano e utilizza il sistema Navis Sapiens ANCONA – Fincantieri ha consegnato il “Four Seasons I al cantiere di Ancona nella giornata di ieri, martedì 24 febbraio 2026. Si tratta del primo yacht da crociera ultra-lusso realizzato per Marc-Henry Cruise Holdings Ltd, Joint OwnerOperator di Four Seasons Yachts. La nave inaugura dunque un nuovo standard di eccellenza, esclusività e innovazione nel segmento di alta gamma, dando vita a una nuova categoria di ospitalità in cui la maestria cantieristica italiana incontra gli iconici standard Four Seasons. “Four Seasons I” non rappresenta solo un nuovo riferimento per il lusso in mare, ma anche la prima nave ultra-lusso intelligente al mondo, segnando un passo decisivo nell’evoluzione digitale dell’industria navale. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Leggi anche:

Baglietto vende il terzo Dom115, un gioiello di lusso tra gli yacht made in Italy

Yacht di lusso in fiamme, vigili del fuoco in azione