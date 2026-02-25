Finanziamenti per ripulire i laghi | Via le fogne dai bacini briantei
La decisione di Regione Lombardia di destinare fondi per il risanamento dei laghi nasce dall’inquinamento persistente nelle acque dei bacini briantei. Il Circolo Ambiente Ilaria Alpi chiede che una parte di questi finanziamenti venga dedicata specificamente alla rimozione delle fogne abusive presenti nei laghi. L’obiettivo è migliorare la qualità dell’acqua e ridurre i depositi di sostanze inquinanti. La questione richiede interventi immediati per tutelare gli ecosistemi locali.
Regione Lombardia stanzia un finanziamento a favore del risanamento delle acque dei laghi lombardi, e il Circolo Ambiente Ilaria Alpi, auspica che una parte di questi fondi vengano utilizzati "per interventi di risanamento delle acque dei laghi briantei che ancora oggi risultano inquinati". In particolare, dice il presidente, Roberto Fumagalli, "auspichiamo che si intervenga sul lago di Pusiano, per il quale servono azioni per il disinquinamento delle acque, in particolare sugli scarichi fognari. È infatti risaputo che il lago di Pusiano risulta tra i più inquinati dei laghi briantei, a causa della presenza di scarichi fognari non depurati che confluiscono direttamente nel lago o tramite gli affluenti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Dalla Provincia 860mila euro per ripulire dai rifiuti le spiagge libere di 14 comuni costieriLa Provincia di Foggia ha stanziato circa 860mila euro per il ripristino delle spiagge libere di 14 comuni costieri, con l’obiettivo di migliorare la pulizia e la fruibilità delle aree pubbliche.
Muri assaltati dai vandali: "Una squadra ’ad hoc’ per ripulire i graffiti"L’amministrazione comunale ha annunciato l’istituzione di una squadra dedicata alla rimozione dei graffiti vandalici sui muri della città.