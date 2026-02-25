Filettino ciaspolata stelle e tisana a Campo Staffi
Vivete l'incanto di una ciaspolata serale immersa nella magia di Campo Staffi! Guidati dal chiarore della luna e delle stelle, attraverseremo i boschi silenziosi fino a fermarvi per preparare insieme una tisana calda avvolti dalla natura. Un'esperienza unica organizzata dal Rifugio Viperella.
Filettino, Campo Staffi, ciaspolata notturna di S. ValentinoFesteggiare San Valentino in una maniera alternativa?Si può! Anziché ristoranti iperaffollatti scegliete il silenzio e la magia della montagna, della...
Filettino, ciaspolata della Befana“La Befana vien di notte con le scarpe tutte rotte col cappello alla romana viva viva la Befana!”CIASPOLATA DEL 06 GENNAIOdislivello 300 metrikm...