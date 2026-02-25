Fiducia commercio e l’architettura lenta dell’Imec L’analisi di Shenoy

Nel giugno 2024, all’Ara Pacis di Roma – l’altare augusteo della pace – ho lanciato l’Iniziativa Indo-Mediterranea sotto la guida del senatore Giulio Terzi di Sant’Agata. In quell’occasione, Ameya Prabhu, allora presidente della Indian Chamber of Commerce, pronunciò una frase che oggi suona quasi profetica: “Non c’è commercio senza fiducia”. A distanza di due anni, quella affermazione non è più solo un principio economico. È diventata una dottrina geopolitica. Dal G20 ospitato a New Delhi nel 2023, il mondo è cambiato profondamente. Le rotte commerciali sono tornate a essere strumenti di potere strategico. Le catene di approvvigionamento sono diventate questioni di sicurezza nazionale. La connettività non è più soltanto efficienza: è resilienza. È in questo contesto che è stato annunciato l’India–Middle East–Europe Economic Corridor (Imec), sotto la presidenza indiana del G20. L’obiettivo non era semplicemente creare un’alternativa al Canale di Suez, ma mettere in sicurezza il futuro commerciale dell’India verso l’Europa attraverso il Medio Oriente, proteggendolo tanto dall’estremismo quanto dalle pressioni dell’espansionismo infrastrutturale cinese. 🔗 Leggi su Formiche.net

