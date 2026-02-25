Fiamme all’alba a Montelabbate incendio in una bifamiliare | soccorse due persone dal 118

Pesaro, 25 febbraio 2026 – Fiamme all’alba in una bifamiliare, due persone affidate al 118. È successo poco prima delle 7 in via Ripe, dove il fumo ha richiamato l’attenzione dei residenti e fatto scattare l’allarme ai soccorsi. L’incendio ha interessato un’abitazione bifamiliare. Le fiamme si sono sviluppate all’interno dell’immobile, rendendo necessario un intervento rapido per evitare che la situazione potesse aggravarsi. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del fuoco di Pesaro con tre automezzi. I pompieri hanno lavorato per circoscrivere e spegnere il rogo, operando poi alla messa in sicurezza dell’area. Una fase delicata, che serve a escludere la presenza di ulteriori focolai e a verificare che non ci siano rischi residui. Contestualmente è arrivato anche il personale del 118. Due persone sono state prese in cura per gli accertamenti del caso. I sanitari hanno effettuato le valutazioni direttamente sul posto, come previsto in situazioni di questo tipo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

