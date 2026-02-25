Festival di Sanremo l’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata

Carlo Conti ha annunciato in conferenza stampa l’ordine di esibizione dei 15 big in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo. Apriranno le Bambole di pezza, mentre l’ultimo a cantare sarà Tommaso Paradiso. Gli artisti cantanti saranno presentati dai restanti 15 colleghi, che vestiranno i panni di “annunciatori”. L’ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata di Sanremo. Ecco l’ordine di uscita dei big in gara nella seconda serata del Festival di Sanremo. Bambole di Pezza – Resta con me Chiello – Ti penso sempre Dargen D’Amico – Ai ai Ditonellapiaga – Che fastidio! Elettra Lamborghini – Voilà Enrico Nigiotti – Ogni volta che non so volare Ermal Meta – Stella stellina Fedez & Marco Masini – Male necessario Fulminacci – Stupida sfortuna J-Ax – Italia starter pack LDA & Aka 7even – Poesie clandestine Levante – Sei tu Nayt – Prima che Patty Pravo – Opera Tommaso Paradiso – I romantici Accanto a Conti e alla coconduttrice fissa Laura Pausini, il 25 febbraio saliranno sul palco dell’Ariston anche l’attrice Pilar Fogliati, il cantante Achille Lauro e il comico Lillo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

Leggi anche: Sanremo 2026: scaletta completa e ordine di uscita dei cantanti nella seconda serata

Sanremo 2026: ordine di uscita dei cantanti nella Prima serata del FestivalCarlo Conti ha annunciato l’ordine di uscita dei cantanti per la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver condiviso i dettagli durante la conferenza stampa ufficiale.

Sanremo 2026, la reazione in diretta dei cantanti quando scoprono di essere in gara

Temi più discussi: Sanremo 2026, il programma completo delle cinque serate: gara, ospiti e votazioni; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata; Sanremo 2026, la scaletta della prima serata: ordine di uscita dei cantanti, orari, ospiti e conduttori; Il racconto completo della prima serata del Festival di Sanremo: ecco cosa è successo, minuto per minuto.

La seconda serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e i co-conduttoriN ella seconda serata di Sanremo 2026, a fianco di Carlo Conti e Laura Pausini, arrivano come co-conduttori Achille Lauro , Lillo e Pilar Fogliati. Dopo gli ascolti non proprio esaltanti della prima p ... iodonna.it

Festival di Sanremo 2026, la scaletta della seconda serata: cantanti in gara, ospiti e ordine di uscitaStasera Sanremo 2026 cambia ritmo: arrivano le sfide delle Nuove Proposte, il televoto entra in gioco e sul palco spuntano co-conduttori e ospiti. Ecco la ... alfemminile.com

Meno 3 giorni al Festival di Sanremo! 12 febbraio 2016 Ecco una bellissima foto della nostra Reunion del 2016 al Festival di Sanremo. Come potete vedere c'è anche il nostro Stefano. Quello che vedete sul palco è stato sicuramente uno dei momenti più emo - facebook.com facebook

SANREMO | Il festival della canzone debutta con 9,6 milioni pari al 58% di share. Sul palco dell'Ariston con Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman. L'anno scorso la prima serata del festival aveva raccolto in media 12 milioni 630mila telespettatori pari al 65. x.com