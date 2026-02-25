festival di sanremo la classifica provvisoria dopo la prima serata

La giuria della sala stampa, tv e web ha premiato i brani di Arisa, Fulminacci, Fedez & Masini, Ditonellapiaga e Serena Brancale. Nel corso della prima serata del Festival di Sanremo i big hanno cantato tutti e 30 i brani in gara, che sono stati poi votati dalla giuria della sala stampa, tv e web. La prima classifica provvisoria, senza ordine di piazzamento, vede in testa Magica favola di Arisa, Stupida fortuna di Fulminacci, Qui con me di Serena Brancale, Che fastidio! di Ditonellapiaga, Male necessario di Fedez e Marco Masini. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

Sanremo 2026, seconda serata: la diretta della conferenza stampa con Carlo Conti, la scaletta, la classifica e gli ospitiOggi 25 febbraio 2026 la seconda serata del Festival di Sanremo condotto da Carlo Conti. Dopo la prima serata di ieri con l'esibizione dei trenta big in gara oggi ci cambia. ilmattino.it

Sanremo 2026, la diretta della conferenza stampa del 25 febbraio: protagonisti, musica e anteprime dal FestivalLa conferenza stampa di Sanremo 2026, in programma il 25 febbraio, si trasforma in un appuntamento ricco di musica, curiosità e dichiarazioni dei protagonisti del Festival. La giornata ... leggo.it

Sanremo, la restaurazione è completa. Carlo Conti riporta il festival nella tradizione Dopo questa prima serata del 76º Sanremo, possiamo dire che la restaurazione è completa. Con l'autoconferita benedizione postuma del più classico dei direttori sanremesi, - facebook.com facebook