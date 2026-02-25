Festival di Sanremo il picco di ascolti della prima serata è tutto per Gianna Pratesi | Quanto mi sono divertita – Il video

Il picco di ascolti della prima serata del Festival di Sanremo è stato raggiunto mentre parlava la signora Gianna Pratesi, chiamata sul palco dell’Ariston per celebrare simbolicamente gli 80 anni della Repubblica. In quel momento, arrivato alle 21:59, erano 15 milioni e 384mila i telespettatori collegati con Rai Uno. Il picco di share, invece, è stato raggiunto all’1:07, con il 63.9%, durante la performance di Leo Gassmann. «Mi sono divertita tanto». All’indomani della sua ospitata sul palco dell’Ariston, è la stessa Pratesi, 105 anni, a commentare la sua esperienza a Sanremo: «Ieri sera all’Ariston mi sono tanto divertita, sono stati tutti gentili e ho percepito tanta allegria, è stata proprio una bella serata, ringrazio tutti», ha detto a Rai Radio Uno, ospite di Un Giorno da Pecora. 🔗 Leggi su Open.online

