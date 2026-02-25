SANREMO – Tocca a Laura Pausini, in completo pantaloni nero lurex, aprire la seconda serata del Festival di Sanremo. E’ lei a introdurre il “compagno di viaggio” Carlo Conti, che perde il microfono. La parola passa subito alle Nuove Proposte, che si misurano in due sfide: Filippucci con Blind, El Ma & Soniko; Mazzariello con Angelica Bove. Stasera sul palco con Conti e la Pausini ci sono Pilar Fogliati, Achille Lauro e Lillo. Si esibiscono quindici dei Big artisti in gara, sottoposti al giudizio del pubblico con il Televoto (50%) e della Giuria delle Radio (50%). A fine votazione viene stilata una classifica, di cui vengono alla fine annunciate le prime cinque posizioni, senza ordine di piazzamento. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Festival di Sanremo: dedica a Ornella Vanoni, finalisti Nuove Proposte. Achille Lauro: omaggio a Crans Montana

Leggi anche:

“Perdutamente” di Achille Lauro a Sanremo 2026 per le vittime di Crans-Montana: l’appello per l’omaggio al Festival

Cerimonia di Chiusura delle Olimpiadi 2026, Achille Lauro in frac e l’omaggio a Ornella Vanoni

Morta Ornella Vanoni a 91 anni, artista libera e ironica: Chi se ne frega di vivere 200 anni

Temi più discussi: Conti da Fazio invita Lapo Pantani. E dedica Sanremo a Baudo: E’ lui la storia del festival; Sal da Vinci dedica il festival a Vincenzo D'Agostino; Serena Brancale a Sanremo 2026: a chi è dedicata Qui con me; Significato della canzone di Serena Brancale: Qui con me a Sanremo 2026.

Festival di Sanremo: dedica a Ornella Vanoni, finalisti Nuove Proposte. Achille Lauro: omaggio a Crans MontanaSANREMO – Tocca a Laura Pausini, in completo pantaloni nero lurex, aprire la seconda serata del Festival di Sanremo. E’ lei a introdurre il compagno di viaggio Carlo Conti, che perde il microfono. firenzepost.it

Sanremo 2026: i primi cinque classificati della prima serata del Festival. La dedica a Pippo BaudoArisa, Fulminacci, Serena Brancale, Ditonellapiaga e Fedez & Masini i concorrenti scelti in ordine casuale dalle due sale stampa dell'Ariston. Dal palco il ricordo del grande conduttore e del maestro ... varesenoi.it

Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni: musica, viaggi e il legame con la nonna che l'ha portata fino all'ospitata a Sanremo 2026 — x.com

Camilla Ardenzi omaggia Ornella Vanoni a Sanremo 2026 Sono passati 61 anni dalla prima volta di Ornella Vanoni al Festival di Sanremo, con la celebre canzone Abbracciami, datata 1965. La straordinaria carriera della cantante milanese, scomparsa lo s - facebook.com facebook