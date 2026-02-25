Fermi tutti | dopo la maratona olimpica Salvini posta dal Mit

25 feb 2026
Fermi tutti. Ormai lo davamo per disperso sulle piste di Cortina, Livigno e Bormio, quasi una terza mascotte olimpica. O impegnato a esprimere sui social solidarietà alle forze dell’ordine dopo la giravolta carpiata effettuata su Carmelo Cinturrino, poliziotto che, è notizia recente, resterà in carcere. Invece il 24 febbraio Matteo Salvini si trovava esattamente dove doveva essere e cioè al ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Martedì infatti il vicepremier leghista ha postato sui social uno scatto in occasione dell’incontro con il ministro dell’Interno di Cipro. Magari, visto che è in sede, Salvini si sarà occupato anche della grana informatica che sta bloccando il sistema di protocollazione del dicastero di Porta Pia. Chissà. Un piacere ricevere al MIT @KIoannou, Ministro dell’Interno di Cipro. Proficuo scambio di vedute sulle priorità della Presidenza cipriota, a cominciare dal tema della casa e dell’emergenza abitativa, deleghe che entrambi i nostri ministeri seguono con attenzione, che necessitano. 🔗 Leggi su Lettera43.it

