Viene ferito da una benna al volto mentre lavora in Porto vecchio: è successo nel pomeriggio di oggi nel cantiere del Parco lineare. Come riporta Il Piccolo, si tratta di un operaio di 43 anni, che ha riportato un importante trauma facciale. È successo nei pressi del Convention Center. L’uomo è rimasto ferito durante la movimentazione del mezzo e non risulta in pericolo di vita anche se le sue condizioni sono gravi. Sul posto il 118 con ambulanza e automedica, insieme alla Polizia di Stato. TriestePrima è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

