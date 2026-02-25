Fedez e Masini a Sanremo 2026 | la coppia inedita per Male necessario

Fedez e Marco Masini si esibiscono a Sanremo 2026 con il brano “Male necessario”. La scelta di unirsi sul palco deriva dalla volontà di creare un duetto sorprendente, che combina stili diversi e generazioni diverse. I due artisti hanno già iniziato le prove e si preparano a sorprendere il pubblico con una performance intensa. La loro collaborazione rappresenta un momento atteso dagli appassionati di musica italiana.

Sanremo 2026: Fedez e Masini insieme per Male necessario. Il Festival di Sanremo 2026 si prepara ad accogliere una coppia inedita e affascinante: Fedez e Marco Masini. Dopo aver collaborato lo scorso anno nella serata delle cover, i due artisti torneranno insieme sul palco dell’Ariston con il brano Male necessario. Per Fedez, questa sarà la terza partecipazione al Festival, dopo il secondo posto del 2021 con Francesca Michielin e la gara del 2025 con Battito. Masini, invece, vanta un curriculum impressionante con otto partecipazioni e due vittorie: nel 1990 tra le novità con Disperato e nel 2004 tra i big con L’uomo volante. 🔗 Leggi su Ameve.eu

“Certi pezzi di vita appartengono a tutti” Fedez & Marco Masini in diretta dal backstage di #Radio2 da #Sanremo2026, con Ema Stokholma e Gino Castaldo - facebook.com facebook

