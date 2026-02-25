FedEx chiede il rimborso per i dazi doganali di Trump E l'Italia?

Dopo che la Corte Suprema americana ha dichiarato illegittimi i dazi di Trump, FedEx ha chiesto il rimborso dei pagamenti versati negli ultimi mesi. Cosa succederà adesso alle aziende italiane?. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di TrumpL’Italia ha subito un danno economico significativo a causa dei dazi statunitensi al 15%, annunciati da Donald Trump, che hanno colpito molte aziende italiane esportatrici.

Groenlandia e dazi, Braga (Pd): “La sudditanza di Meloni verso Trump fa male all’Italia e all’Europa”Braga, parlamentare di Pd, critica la posizione del governo italiano riguardo ai dazi di Donald Trump sulla Groenlandia.

FedEx contro il governo degli Stati Uniti, la causa pilota sui dazi: chiede il rimborso completo di quanto pagatoPrima importante causa intentata da un'azienda Usa: il gruppo della logistica sostiene di aver subito un danno alla luce dello stop della Corte suprema. La possibile ondata di richieste e l’impatto su ... corriere.it

