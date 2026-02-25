FC 26 SBC 1 di 3 Player Pick Campagna 88+ | Requisiti e Analisi

EA rilancia uno dei contenuti più amati dalla community: il Player Pick 1 di 3. Questa sfida permette di scegliere un giocatore con valutazione minima 88 pescando da un pool che comprende diverse campagne passate (come Tuoni e Fulmini, Jolly Invernali o Future Stars ). È l’occasione perfetta per recuperare quella carta che vi era sfuggita o per trovare un top player per la vostra rosa. Dettagli della Sfida. Premio: Scelta tra 3 giocatori di campagne precedenti (OVR 88+).. Frequenza: La sfida si riattiva ogni 2 giorni.. Scadenza: 7 giorni.. Requisiti delle 3 Sfide. Per ottenere il Player Pick è necessario completare tre rose: Rosa con valutazione 85: Min. 1 giocatore della Squadra della Settimana ( TOTW ).. Valutazione squadra: min. 85.. Premio: 1x Pacchetto giocatori zinco piccolo. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

